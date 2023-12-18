Зінченко проти кривдника "Шахтаря": результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У понеділок, 18 грудня, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

Участь у ньому взяли 16 клубів, які змогли подолати груповий етап найпрестижнішого євротурніру.

Під час жеребкування 1/8 фіналу переможці груп Ліги чемпіонів були сіяними, а команди, які посіли другі місця – несіяними.

В 1/8 фіналу сіяні клуби зіграють з несіяними. Крім того, в 1/8 фіналу між собою не могли зустрітися команди, які змагалися в одній групі, а також представники однієї країни.

Зазначимо, що "Арсенал" українця Олександра Зінченко позмагається за вихід до чвертьфіналу з "Порту", який не пустив "Шахтар" до плейоф Ліги чемпіонів. А мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна спробує пройти німецький "РБ Лейпциг".

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Порту" (Португалія) – "Арсенал" (Англія)

"Наполі" (Італія) – "Барселона" (Іспанія)

ПСЖ (Франція) – "Реал Сосьєдад" (Іспанія)

"Інтер" (Італія) – "Атлетіко" Мадрид (Іспанія)

ПСВ (Нідерланди)﻿ – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)

"Лаціо" (Італія) – "Баварія" (Німеччина)

"Копенгаген" (Данія) – "Манчестер Сіті" (Англія)

"РБ Лейпциг" (Німеччина) – "Реал" Мадрид (Іспанія)

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 13/14 та 20/21 лютого 2024 року, а матчі-відповіді: 5/6 та 12/13 березня 2023-го.

Фінал Ліги чемпіонів-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на лондонському стадіоні "Вемблі".

Нагадаємо, Україну на груповому етапі поточного розіграшу Ліги чемпіонів представляв "Шахтар". Посівши третє місце у квартеті з "Барселоною", "Порту" та "Антверпеном", донеччани потрапили до плейоф Ліги Європи. Свого суперника "гірники" дізнаються 18 грудня під час жеребкування, яке розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Читайте також:

Визначилися всі учасники плейоф Ліги Європи – хто потенційні суперники "Шахтаря" в 1/16 фіналу

Чудові сейви Трубіна принесли "Бенфіці" перемогу та лідерство у чемпіонаті Португалії (відео)

"Реал" з Луніним розтрощив "Вільярреал" і скинув "Жирону" з першого місця в Ла Лізі (відео)