Ізраїль готується до операції на півдні Лівану проти "Хезболли" - The Times

Армія оборони Ізраїлю хоче відтіснити "Хезболлу" до річки Літані, що приблизно за 20 км від кордону.

Ізраїль може почати наземну війну на півдні Лівану проти угруповання "Хезболла".

Про це пише "Гордон", посилаючись на британське видання The Times.

Армія оборони Ізраїлю прагне відкинути війська "Хезболли" до річки Літані, що приблизно за 20 кілометрів від ізраїльського кордону. Ізраїль стурбований тим, що північ країни може постраждати від атаки, подібної до тої, що сталася 7 жовтня.

"Те, що сталося на півдні, ніщо в порівнянні з тим, що вони можуть зробити тут. Доктрина Ізраїлю полягає в тому, щоб перевести війну на інший бік", — сказав The Times старший офіцер ізраїльської армії.

Уряд Ізраїлю наразі обговорює, наскільки великою загрозою для країни є "Хезболла". Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант вважає, що країна повинна і далі посилювати стримування на півночі. Цього місяця Галлант оголосив, що "Хезболла" має перемістити свої сили на північ від річки Літані.

"Ми хочемо відновити мир, і ми зробимо це за допомогою угоди або силою з усіма наслідками, що випливають з цього", — сказав Галант.

Раніше стало відомо, що Ізраїль та бойовики ХАМАС готові домовлятися про нове перемирʼя для звільнення заручників, яких утримують терористи.

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