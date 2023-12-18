Ізраїль та ХАМАС готові домовлятись про нове перемирʼя — Reuters

Між сторонами ще існують певні розбіжності щодо того, як це реалізувати.

Ізраїль та бойовики ХАМАС готові домовлятись про нове перемирʼя для звільнення заручників, яких утримують терористи.

Про це інформує Reuters з посиланням на два джерела у єгипетських органах безпеки.

"Надії на мир з'явилися в суботу, коли джерело повідомило, що керівник ізраїльської розвідки розмовляв у п'ятницю з прем'єр-міністром Катару. ХАМАС наполягає на односторонньому визначенні списку заручників, які підлягають звільненню, і вимагає, щоб ізраїльські війська відійшли за заздалегідь визначену лінію, повідомили джерела", - зазначається у повідомленні.

Співрозмовники видання повідомили, що Ізраїль погодився з пропозицією, щоб список склали представники ХАМАС, але хоче встановити часові рамки та побачити список осіб, щоб можна було визначити тривалість режиму припинення вогню. Також Ізраїль проти того, щоб відводити свої війська.

В свою чергу бойовики ХАМАС заявили, що будуть звільняти заручників тільки тоді, коли буде досягнуте припинення вогню.

Представник ізраїльської армії контр-адмірал Даніель Хагарі заявив: "Для мене важливо чітко заявити, що ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) сповнена рішучості виконати завдання з ліквідації ХАМАСу".

Офіційний представник Хамасу Самі Абу Зухрі сказав: "Ми відкриті до будь-яких зусиль, спрямованих на припинення ізраїльської агресії. Це основа для будь-якої дискусії".

Джерела видання повідомляють, що Катар та Єгипет вимагають відкрити контрольно-пропускний пункт Керем-Шалом та надати гуманітарну допомогу жителям Гази до початку будь-яких переговорів.

В свою чергу ізраїльський чиновник заявив, що допомогу дозволили доставити в Газу, після того, як єгипетські джерела спочатку повідомили, що вона була затримана.

У неділю КПП Керем-Шалом між Ізраїлем і Газою був вперше відкритий для доставки гуманітарної допомоги. Повідомляється, що це дозволить подвоїти кількість гуманітарної допомоги для жителів Гази.

"Днем раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, схоже, продемонстрував відкритість до переговорів, але пообіцяв зберегти інтенсивний військовий тиск", − пише видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вперше під час війни Ізраїль дозволив перехід в Сектор Гази для ввезення гуманітарної допомоги.

Крім того, ми раніше інформували, що внаслідок удару ізраїльської армії у Секторі Гази загинув працівник французького консульства.

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