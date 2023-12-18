На парламентських виборах у Сербії перемагає партія чинного президента Вучича

В неділю, 17 грудня, у Республіці Сербія відбулись парламентські та муніципальні вибори.

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Як повідомляє RTS.rs, перші результати після початку підрахунку голосів показують, що на виборах впевнено лідирує Сербська прогресивна партія (SNS) чинного президента країни Олександра Вучича.

Соціальна служба CeSID/IPSOS повідомляє, що наразі президентська партія набирає 46,4% голосів. Друге місце посідає лівоцентристський альянс "Сербія проти насильства" з 23,3%.

Третє місце виборює Соціалістична партія (SPS) з 6,7%, а на четвертому — опозиційна коаліція NADA з 4,8%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія вербує громадян Сербії для участі у війні проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що Болгарія закликала Сербію не намагатись "всидіти на двох стільцях" у відносинах з РФ та ЄС.

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