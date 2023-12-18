Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На парламентських виборах у Сербії перемагає партія чинного президента Вучича

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
162
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На парламентських виборах у Сербії перемагає партія чинного президента Вучича

Олександр Вучич / Фото: Associated Press

За попереднім підрахунком голосів президентська партія набирає 46,4% голосів.

В неділю, 17 грудня, у Республіці Сербія відбулись парламентські та муніципальні вибори.

Як повідомляє RTS.rs, перші результати після початку підрахунку голосів показують, що на виборах впевнено лідирує Сербська прогресивна партія (SNS) чинного президента країни Олександра Вучича.

Соціальна служба CeSID/IPSOS повідомляє, що наразі президентська партія набирає 46,4% голосів. Друге місце посідає лівоцентристський альянс "Сербія проти насильства" з 23,3%.

Третє місце виборює Соціалістична партія (SPS) з 6,7%, а на четвертому — опозиційна коаліція NADA з 4,8%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія вербує громадян Сербії для участі у війні проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що Болгарія закликала Сербію не намагатись "всидіти на двох стільцях" у відносинах з РФ та ЄС.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
162
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація