Болгарія закликала Сербію не намагатись "всидіти на двох стільцях" у відносинах з РФ та ЄС

Сербію закликали визначитись зі своїми відносинами з Росією та ЄС.

Голова уряду Болгарії Ніколай Денков порадив владі Сербії визначитись у своїх відносинах з Євросоюзом та Росією, а не намагатись "всидіти на двох стільцях".

Про це інформує видання DerStandard.

"Сербія намагається всидіти на кількох стільцях. Але всі знають, що це не може продовжуватися надто довго. Якщо вони хочуть бути проросійськими, то нехай вони визначать це; якщо вони хочуть бути проєвропейськими, це буде ще один варіант. Сербія має вирішити це", - заявив прем'єр-міністр Болгарії.

Крім того, політик заявив, що ситуація між Косово та Сербією нагадує приказку про Балкани як "порохову бочку" Європи. Будь-який конфлікт може мати серйозні наслідки.

Крім того, він прокоментував ситуацію щодо війни в Україні. Він заявив, що країна, яка порушує міжнародні закони та принципи, повинна бути ізольована.

"Якщо не дотримуватися європейських принципів, верховенства закону та міжнародного права, як це визначено Організацією Об'єднаних Націй, то війни можуть початися знову. Єдиний спосіб запобігти цьому — використати досвід, який західноєвропейські країни продемонстрували світу", - сказав Ніколай Денков.

Болгарський чиновник додав, що таку країну слід ізолювати від решти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Болгарія оснащує берегову охорону ракетами через російську загрозу в Чорному морі.

Крім того, ми раніше інформували, що Болгарія більше не впускатиме авто з російськими номерами.

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