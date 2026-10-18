Рівне під атакою / © Associated Press

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Росія вночі та вранці 18 вересня масовано атакує західні області України ударними дронами.

Чергова атака відбулася на Рівне.

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«Чергова масована атака на Рівне та околиці. Знову серед цілей ворога об’єкти цивільної інфраструктури. Служби вже працюють над ліквідацією наслідків. Пожежі, що виникли, локалізовані. Інформації щодо поранених наразі немає», — повідомив очільник ОВА Олександр Коваль.

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© ДСНС

Раніше повідомлялося, що у Львові лунали вибухи — працювала ППО.

За даними Повітряних сил, у ніч проти 18 жовтня росіяни запустили по Україні 180 дронів та балістичну ракету «Іскандер-М». ППО знешкодила 152 дрони.

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