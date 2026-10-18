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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
379
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1 хв

У Рівному гримлять вибухи — росіяни атакують місто

На тлі оголошеної повітряної тривоги в обласному центрі лунають вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Рівне під атакою

Рівне під атакою / © Associated Press

Росія вночі та вранці 18 вересня масовано атакує західні області України ударними дронами.

Чергова атака відбулася на Рівне.

«Чергова масована атака на Рівне та околиці. Знову серед цілей ворога об’єкти цивільної інфраструктури. Служби вже працюють над ліквідацією наслідків. Пожежі, що виникли, локалізовані. Інформації щодо поранених наразі немає», — повідомив очільник ОВА Олександр Коваль.

/ © ДСНС

© ДСНС

Раніше повідомлялося, що у Львові лунали вибухи — працювала ППО.

За даними Повітряних сил, у ніч проти 18 жовтня росіяни запустили по Україні 180 дронів та балістичну ракету «Іскандер-М». ППО знешкодила 152 дрони.

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