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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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В Ровно гремят взрывы — россияне атакуют город

На фоне объявленной воздушной тревоги в областном центре раздаются взрывы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Ровно под атакой

Ровно под атакой / © Associated Press

Россия ночью и утром 18 сентября массированно атакует западные области Украины ударными дронами.

Очередная атака произошла на Ровно.

«Очередная массированная атака на Ровно и окрестности. Вновь посреди целей врага объекты гражданской инфраструктуры. Службы уже работают над ликвидацией последствий. Возникшие пожары локализованы. Информации о раненых пока нет», — сообщил глава ОВА Александр Коваль.

Ранее сообщалось, что во Львове раздавались взрывы — работала ПВО.

По данным Воздушных сил, в ночь на 18 октября россияне запустили по Украине 180 дронов и баллистическую ракету «Искандер-М». ПВО обезвредила 152 дрона.

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