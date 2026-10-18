В Ровно гремят взрывы — россияне атакуют город

Ровно под атакой / © Associated Press

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Россия ночью и утром 18 сентября массированно атакует западные области Украины ударными дронами.

Очередная атака произошла на Ровно.

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«Очередная массированная атака на Ровно и окрестности. Вновь посреди целей врага объекты гражданской инфраструктуры. Службы уже работают над ликвидацией последствий. Возникшие пожары локализованы. Информации о раненых пока нет», — сообщил глава ОВА Александр Коваль.

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Ранее сообщалось, что во Львове раздавались взрывы — работала ПВО.

По данным Воздушных сил, в ночь на 18 октября россияне запустили по Украине 180 дронов и баллистическую ракету «Искандер-М». ПВО обезвредила 152 дрона.

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