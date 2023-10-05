Астрологічний прогноз на 5 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: успіх чекає на тих, хто зможе подолати лінощі та інертність – їм вдасться не лише реалізувати нові справи, а й завершити старі, до яких досі не доходили руки. Вдалими виявляться операції з фінансами й нерухомістю.

Символ дня: Пегас.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливі кольори дня: білий, бузковий, лавандовий, аметистовий, сапфіровий.

Щасливе каміння дня: авантюрин, циркон, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, нетривалі і мають доволі легкий перебіг, але потребують негайного лікування.

Харчування дня: необхідно дотримуватися дієти, яка виключить з раціону жирну, смажену й надмірно присмачену спеціями їжу, а також алкоголь.

Стрижка дня: один із найкращих днів для маніпуляцій з волоссям.

Дачні роботи дня: збирати коренеплоди не лише можна, а й потрібно: цього дня вони накопичують багато корисних речовин – вітамінів і мінералів.

Магія та містика дня: можна займатися "домашньою магією", використовуючи для обрядів і замовлянь те, що завжди напохваті.

Сни дня: сни цієї ночі корисної інформації не несуть.

Табу дня: велика ймовірність сепсису, тому будь-яку ранку – навіть незначну – необхідно ретельно продезінфікувати.

Цитата дня: "Я заплющую очі, щоб краще бачити" (Поль Гоген).

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