Астрологический прогноз на 5 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: успех ждет тех, кто сможет преодолеть лень и инертность – им удастся не только реализовать новые дела, но и завершить старые, до которых до сих пор не доходили руки. Удачными окажутся операции с финансами и недвижимостью.
Символ дня: Пегас.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лавандовый, аметистовый, сапфировый.
Счастливые камни дня: авантюрин, циркон, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: печень.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают довольно легко, но требуют немедленного лечения.
Питание дня: необходимо соблюдать диету, которая исключит из рациона жирную, жареную и чрезмерно сдобренную специями пищу, а также алкоголь.
Стрижка дня: один из лучших дней для манипуляций с волосами.
Дачные работы дня: собирать корнеплоды не только можно, но и нужно: в этот день они накапливают массу полезных веществ – витаминов и минералов.
Магия и мистика дня: можно заниматься «домашней магией», используя для обрядов и заговоров то, что всегда находится под рукой.
Сны дня: сны нынешней ночи полезной информации не несут.
Табу дня: велика вероятность сепсиса, поэтому любую ранку – даже самую незначительную – необходимо тщательно продезинфицировать.
Цитата дня: «Я закрываю глаза, чтобы лучше видеть» (Поль Гоген).
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