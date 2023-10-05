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Астрологический прогноз на 5 октября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
58
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 5 октября

Пегас - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: успех ждет тех, кто сможет преодолеть лень и инертность – им удастся не только реализовать новые дела, но и завершить старые, до которых до сих пор не доходили руки. Удачными окажутся операции с финансами и недвижимостью. 

Символ дня: Пегас. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лавандовый, аметистовый, сапфировый. 

Счастливые камни дня: авантюрин, циркон, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: печень. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают довольно легко, но требуют немедленного лечения. 

Питание дня: необходимо соблюдать диету, которая исключит из рациона жирную, жареную и чрезмерно сдобренную специями пищу, а также алкоголь. 

Стрижка дня: один из лучших дней для манипуляций с волосами. 

Дачные работы дня: собирать корнеплоды не только можно, но и нужно: в этот день они накапливают массу полезных веществ – витаминов и минералов. 

Магия и мистика дня: можно заниматься «домашней магией», используя для обрядов и заговоров то, что всегда находится под рукой. 

Сны дня: сны нынешней ночи полезной информации не несут. 

Табу дня: велика вероятность сепсиса, поэтому любую ранку – даже самую незначительную – необходимо тщательно продезинфицировать. 

Цитата дня: «Я закрываю глаза, чтобы лучше видеть» (Поль Гоген). 

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Дата публикации
Просмотры
58
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