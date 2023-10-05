Словакия вводит усиленные проверки на границе с Венгрией из-за мигрантов

Ранее из-за проблем с мигрантами Польша, Чехия и Австрия усилили свои границы со Словакией.

Словакия приняла решение о введении временного контроля на границе с Венгрией из — за роста количества нелегальныхмигрантов.

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Премьер-министр Словакии подверг критике усиление контроля, введенного соседями, и сказал, что решение об усилении охраны внешних границ Европейского Союза было бы лучшим решением, информирует Reuters.

По данным правительства, количество мигрантов, въезжающих в Словакию, в основном с Ближнего Востока и Афганистана, в этом году выросло в одиннадцать раз до почти 40 000.

Только в сентябре нелегальная миграция в маленькую центральноевропейскую страну была столь же высокой, как и за весь 2022 год.

Проверки Словакии на границе с Венгрией начнутся в четверг и продлятся 10 дней.

Чехия, Польша и Австрия начали временный контроль в среду. На прошлой неделе Германия ввела новый контроль с Польшей и Чехией. Все они являются частью более широкой Шенгенской зоны открытой границы и безвизового режима.

Польская пограничная служба сообщила, что пересечение будет возможно только в определенных местах для автомобилей, поездов и пешеходов.

Напомним, ранее сообщалось, что нелегалы снова атаковали польскую границу с помощью Беларуси.

Кроме того, мы ранее информировали, что кабинет Министр Латвии объявил об усилении систем охраны границы с Беларусью на следующие шесть месяцев.

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