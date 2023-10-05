Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Миргороде прогремели взрывы — СМИ

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
201
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Миргороде прогремели взрывы — СМИ

Взрыв / Фото: Associated Press

На территории Полтавской области продолжает действовать воздушная тревога.

Во время воздушной тревоги в Полтавской области в городе Миргород раздался взрыв.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на местных жителей.

"В Миргороде слышны звуки взрыва", — говорится в сообщении.

На территории Полтавской области продолжает действовать воздушная тревога.

Отметим, что в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных БПЛА российскими захватчиками.

Напомним, ранее сообщалось, что в Воздушных силах показали, как ночью сбивали вражеские дроны.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские пограничники наловили вражеских дронов маскировочной сеткой.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
201
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация