В Миргороде прогремели взрывы — СМИ

На территории Полтавской области продолжает действовать воздушная тревога.
Во время воздушной тревоги в Полтавской области в городе Миргород раздался взрыв.
Об этом сообщает Общественное со ссылкой на местных жителей.
"В Миргороде слышны звуки взрыва", — говорится в сообщении.
На территории Полтавской области продолжает действовать воздушная тревога.
Отметим, что в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных БПЛА российскими захватчиками.
Напомним, ранее сообщалось, что в Воздушных силах показали, как ночью сбивали вражеские дроны.
Кроме того, мы ранее информировали, что украинские пограничники наловили вражеских дронов маскировочной сеткой.
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