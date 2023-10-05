В Миргороде прогремели взрывы — СМИ

Во время воздушной тревоги в Полтавской области в городе Миргород раздался взрыв.

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Об этом сообщает Общественное со ссылкой на местных жителей.

"В Миргороде слышны звуки взрыва", — говорится в сообщении.

На территории Полтавской области продолжает действовать воздушная тревога.

Отметим, что в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных БПЛА российскими захватчиками.

Напомним, ранее сообщалось, что в Воздушных силах показали, как ночью сбивали вражеские дроны.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские пограничники наловили вражеских дронов маскировочной сеткой.

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