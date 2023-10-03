Как французские дроны Aarok могут помочь Украине на фронте: мнение эксперта

Французские дроны Aarok, которые планируют производить в Украине, помогут нашим бойцам на фронте в непосредственном уничтожении вражеского личного состава.

Об этом заявил военный эксперт Defense Express Иван Киричевски в эфире телемарафона.

По его словам, Aarok должна быть французской копией Bayraktar, как в плане ударного функционала, так и в плане разведывательного.

"Для таких ударных беспилотников найдутся свои цели на фронте... Они в первую очередь для того, чтобы беречь жизнь наших бойцов на фронте. Потому что ввиду того архаического метода войны, который пытается навязать Российская Федерация, нам как раз нужно делать максимальную ставку на то, чтобы у нас было разных беспилотников много.

Не только "мавики", не только беспилотники тактического уровня, но и разведывательно-ударные беспилотники. Эти Aarok хороши тем, что они будут и их будет очень много. И ими можно будет атаковать россиян, беречь жизнь наших пехотинцев, сохранить ресурс тех же F-16", – сказал Иван Киричевский.

По его словам, если эти французские Aarok помогут уничтожать окупантов на фронте с помощью своего вооружения, то F-16 можно будет приберечь для каких-то более важных целей – противовоздушная оборона или доставка чего-то высокоточного и дальнобойного как раз по тем объектам, которые угрожают гражданской инфраструктуре.

Что известно о беспилотнике Aarok

Как пишет Defense Express, разработку этого беспилотника французская оборонная компания держала долгое время в тайне. По их информации, речь идет о дроне класса MALE (средневысотные летательные аппараты с большой продолжительностью полета) с размахом крыльев в 21,9 м.

Тактико-технические характеристики:

полная масса БПЛА – около 5,5 тонны в максимальной конфигурации;

масса пустого БПЛА – 2,5 тонны;

максимальная масса полезной нагрузки (включая топливо) — около 3 тонн, из них до 1,5 тонны — вооружение;

время пребывания в воздухе – от 24 часов, в некоторых источниках – около 30 часов;

скорость полета – примерно 463 км/ч.

Ранее сообщалось, что французская компания Turgis&Gaillard подписала соглашение с ГП "Антонов" о производстве в Украине беспилотников Aarok.