"Война беспилотников": как Китай пользуется своим влиянием, препятствуя Украине

Накануне Китай ввел ограничение экспорта компонентов для дронов. Это может оказать значительное влияние на ситуацию на фронте в Украине, потому что оба игрока активно используют китайские беспилотники.

Об этом говорится в статье The New York Times.

Ситуация усложняется

Украина широко использует технику китайских производителей DJI, EHang и Autel, а также FPV-дроны. Однако китайские компании начали сокращать продажи беспилотников и компонентов для Украины, Россия продолжает их получать в огромных объемах. Более того, в этом месяце китайцы ввели ограничения, поэтому теперь украинцы вынуждены искать новые пути поставки.

Китайские компании, не отказывающиеся поставлять дроны Украине, делают это с помощью сложных сетей посредников. Следует заметить, что подобным образом Россия обходит американский и европейский экспортный контроль.

В издании отмечают, что украинцы работают сверхурочно, чтобы создать как можно больше дронов для разведки, сброса бомб и использования в качестве управляемых ракет. Страна также выделила 1 миллиард долларов на программу поддержки стартапов по созданию дронов и других усилий по приобретению дронов.

Как рассказала эксперт по боевым беспилотникам и руководитель проекта Victory Drones Мария Берлинская, мы должны заново изобретать все более сложные цепочки поставок. "Мы должны убедить китайские заводы помочь нам с компонентами, потому что они не рады нам помогать", – говорит она.

Берлинская добавляет, что победа в войне превратилась в "технологический марафон". Пока что получать необходимые компоненты не удается. Однако новые экспортные правила могут усложнить получение камер ночного видения, необходимых для новых беспилотников.

"Даже когда вы видите ярлыки "Америка" или "Австралия" на компоненте, это все равно производится в Китае. Создать нечто, что могло бы эффективно заменить Китай, почти невозможно", – объяснил основатель компании Reactive Drone Алексей Колесник.

Впрочем, в последнее время Украина, несмотря на ограничения, получила миллионы китайских беспилотников и комплектующих. Они в большинстве своем поступили от европейских посредников. Также наше государство ищет и заказывает запчасти для своих беспилотников в Европе, США, Тайване и т.д.

Ранее мы писали о том, как украинский FPV-дрон уничтожает российский танк Т-90.

Читайте также: