В Курске раздались очередные взрывы: что известно

В последние дни в городе неспокойно.
Сегодня, 24 сентября, российский Курск накрыл очередной "хлопок". Вероятно, есть попадания по аэродрому Халино.
Об этом в своем телеграмм-канале написал журналист Андрей Цаплиенко.
"Русские паблики нервничают по поводу попадания на аэродроме возле Курска. Непонятно, правда, было это попадание БПЛА или неудачное применение ракет ПВО", – заметил журналист.
В минобороны России заявили о попытке "террористической атаки" со стороны Украины. Как заверил губернатор Курской области Роман Старовойт, сработала система ПВО. Он призвал население сохранять спокойствие.
В сети уже выражают соболезнования и "держатся".
Следует заметить, что в преддверии Курска снова произошла атака беспилотников – уже второй раз в течение 24 сентября. Дрон попал в нефтеперерабатывающий завод вблизи местного аэродрома.
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