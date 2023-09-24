В Курске второй раз за день "прилет": дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод — СМИ

В российском Курске снова произошла атака беспилотников – уже второй раз в течение 24 сентября. Дрон попал в нефтеперерабатывающий завод вблизи местного аэродрома.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на источник в ГУР.

Второй взрыв в Курске раздался спустя несколько часов после первого. Власти города заявили, что информация о еще одном сбитом беспилотнике якобы не соответствует действительности.

Информации о масштабах разрушений или пострадавших пока нет.

Официально украинские власти и военное командование пока не комментировали эти инциденты.

Напомним, по данным СМИ, в Курске 24 сентября беспилотник атаковал здание ФСБ РФ.

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