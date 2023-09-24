Арсенал – Тоттенхэм: где смотреть и ставки букмекеров на матч АПЛ

"Канониры" с Александром Зинченко примут принципиального соперника в дерби Северного Лондона.

В воскресенье, 24 сентября, состоится центральный матч 6-го тура английской Премьер-лиги между "Арсеналом" украинца Александра Зинченко и "Тоттенхэмом".

Северолондонское дерби будет сыграно на домашней арене "канониров" – стадионе "Эмирейтс". Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

После пяти туров "Арсенал" и "Тоттенхэм" имеют по 13 очков и располагаются на четвертом и втором местах в таблице АПЛ соответственно. "Шпоры" находятся выше "пушкарей" из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

В предыдущем туре чемпионата Англии команда Микеля Артеты на выезде одолела "Эвертон" (1:0), а подопечные Ангелоса Постекоглу дома осилили "Шеффилд Юнайтед" (2:1).

Где смотреть матч Арсенал – Тоттенхэм

На территории Украины поединок шестого тура АПЛ между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine. Также матч можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Арсенал – Тоттенхэм

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Арсенал". На победу "канониров" принимаются ставки с коэффициентом 1,67. Ничья – 4,60. Выигрыш "шпор" – 5,30.

Ранее сообщалось, что Зинченко помог "Арсеналу" уничтожить свой бывший клуб в Лиге чемпионов.

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