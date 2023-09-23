Миколенко помог "Эвертону" одержать первую победу в сезоне АПЛ – пострадал клуб другого украинца

"Ириски" покинули зону вылета после успеха в поединке с "пчелами".

"Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко на выезде обыграл "Брентфорд" еще одного нашего соотечественника Егора Ярмолюка в матче 6-го тура английской Премьер-лиги – 1:3 .

Уже на шестой минуте поединка Абдулайе Дукуре вывел "ирисок" вперед. На это "пчелы" ответили голом Матиаса Йенсена на 28-й минуте. Следовательно, команды пошли на перерыв при равном счете.

Во втором тайме мерсисайдский клуб оказался сильнее. Команда Шона Дайча дважды забила за четыре минуты. На 67-й минуте отличился Джеймс Тарковски, а на 71-й минуте окончательный счет игры установил Доминик Калвер-Льюин.

Миколенко вышел в стартовом составе "ирисок" и провел на поле полный матч. А вот юный украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк всю игру просидел на скамейке для запасных.

Эта победа стала для "Эвертона" первой в нынешнем сезоне АПЛ. Мерсисайдцы с 4 очками покинули зону вылета и поднялись на 15-е место. "Брентфорд" (6 баллов) занимает 12-ю позицию.

В следующем туре Миколенко и Ко 30 сентября примут "Лутон", а команда Ярмолюка 1 октября на выезде сыграет против "Ноттингема".

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