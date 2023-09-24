Арсенал – Тоттенгем: де дивитися і ставки букмекерів на матч АПЛ

"Каноніри" з Олександром Зінченком приймуть принципового суперника в дербі Північного Лондона.

У неділю, 24 вересня, відбудеться центральний матч 6-го туру англійської Прем'єр-ліги між "Арсеналом" українця Олександра Зінченка і "Тоттенгемом".

Північнолондонське дербі буде зігране на домашній арені "канонірів" – стадіоні "Емірейтс". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Після п'яти турів "Арсенал" і "Тоттенгем" мають по 13 очок і розташовуються на четвертому та другому місцях у таблиці АПЛ відповідно. "Шпори" перебувають вище за "гармашів" через кращу різницю забитих і пропущених м'ячів.

У попередньому турі чемпіонату Англії команда Мікеля Артети на виїзді здолала "Евертон" (1:0), а підопічні Ангелоса Постекоглу вдома подужали "Шеффілд Юнайтед" (2:1).

Де дивитися матч Арсенал – Тоттенгем

На території України поєдинок шостого туру АПЛ між "Арсеналом" і "Тоттенгемом" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine. Також матч можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Арсенал – Тоттенгем

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Арсенал". На перемогу "канонірів" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,67. Нічия – 4,60. Виграш "шпор" – 5,30.

Раніше повідомлялося, що Зінченко допоміг "Арсеналу" знищити свій колишній клуб у Лізі чемпіонів.

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