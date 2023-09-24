У Дніпрі батько регулярно ґвалтував рідну доньку

У Дніпрі затримали та повідомили про підозру місцевому мешканцю за фактом зґвалтування малолітньої дитини.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний, користуючись відсутністю дружини та безпорадним станом доньки, протягом кількох років ґвалтував її. На момент початку скоєння протиправних дій дитині було 10 років.

Дівчинка розповіла про це, звернувшись до районного центру соціально-психологічної реабілітації. Про злочин одразу повідомили до поліції.

За результатами комплексу слідчих заходів, а також проведення психологічного дослідження дівчинки за допомогою "зеленої кімнати", інформація про вчинення проти неї протиправних дій підтвердилася.

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід - утримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, у Кременчуцькому районі затримано чоловіка, який неодноразово ґвалтував малолітню сестру дружини. Дівчинці всього 13 років.

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