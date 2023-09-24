У Грузії сталися два землетруси

Епіцентр землетрусу був за 4 км від Тбілісі.

У Грузії вранці, 24 вересня, сталися два землетруси, один з них – з епіцентром зовсім поряд із Тбілісі.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

Зазначається, що перші підземні поштовхи магнітудою 4,6 зафіксовані близько 8 години за місцевим часом.

"Епіцентр землетрусу був за 4 км від Тбілісі, у напрямку села Лелубані (Мцхетський муніципалітет), глибина 27 км. Поштовхи відчули й у столиці Грузії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 14 вересня, в Закарпатській області зафіксували землетрус. Його магнітуда - 2,0 бала за шкалою Ріхтера.

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