В Україні стався землетрус

У четвер, 14 вересня, у Закарпатській області зафіксували землетрус. Його магнітуда - 2,0 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Зазначається, що землетрус зафіксували сьогодні об 11:52. Його епіцентр був розташований на відстані 6 км на схід від міста Виноградів - на глибині 5 км.

"За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. Даний землетрус не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури України", - йдеться у повідомленні.

Фахівці наголошують, що востаннє землетрус на Закарпатті був зареєстрований 15 серпня 2023 року з магнітудою 2,2.

Нагадаємо, 6 вересня у Чернівецькій області стався землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера. Він стався в районі села Старий Вовчинець на глибині 5 км.

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