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В Украине произошло землетрясение

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В Украине произошло землетрясение

Землетрясение. / Фото: cxid.info

Эпицентр находился возле Виноградова.

В четверг, 14 сентября, в Закарпатской области зафиксировано землетрясение. Его магнитуда – 2,0 по шкале Рихтера.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано сегодня в 11:52. Его эпицентр был расположен в 6 км к востоку от города Виноградов — на глубине 5 км.

"По классификации землетрясений относится к неощутимым. Данное землетрясение не несет угрозы населению и объектам критической инфраструктуры Украины", — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что последний раз землетрясение в Закарпатье было зарегистрировано 15 августа 2023 года с магнитудой 2,2.

Напомним, 6 сентября в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 3,1 по шкале Рихтера. Он произошел в районе села Старый Волчинец на глубине 5 км.

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Дата публикации
Просмотры
2562
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