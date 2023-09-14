В Украине произошло землетрясение

В четверг, 14 сентября, в Закарпатской области зафиксировано землетрясение. Его магнитуда – 2,0 по шкале Рихтера.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано сегодня в 11:52. Его эпицентр был расположен в 6 км к востоку от города Виноградов — на глубине 5 км.

"По классификации землетрясений относится к неощутимым. Данное землетрясение не несет угрозы населению и объектам критической инфраструктуры Украины", — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что последний раз землетрясение в Закарпатье было зарегистрировано 15 августа 2023 года с магнитудой 2,2.

Напомним, 6 сентября в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 3,1 по шкале Рихтера. Он произошел в районе села Старый Волчинец на глубине 5 км.

Читайте также: