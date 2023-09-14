Маша Ефросинина впервые рассказала, чем занимается ее муж в ВСУ и как убивает оккупантов

Ведущая и блогер Маша Ефросинина впервые подробно рассказала, чем ее муж, бизнесмен Тимур Хромаев занимается на фронте.

Хромаев с начала полномасштабной войны встал на защиту нашей страны, ушел добровольцем в ВСУ. По словам Ефросининой, ее муж является командиром бригады и в его подразделении более 100 человек:

"Мой муж служит в 112 бригаде, в прифронтовой зоне уже больше года. Он официально в ВСУ. В свое время он пошел добровольцем и принял решение официально оформиться в ВСУ. На сегодняшний день он уже командир бригады. В его подразделении более 100 человек. Они занимаются радио-электронной борьбой, БПЛА и дронами. Они физически за счет технологий уничтожают враждебные цели. И я им горжусь", – сказала Ефросинина в интервью "РБК".

Муж Маши Ефросининой Тимур Хромаев / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Также ведущая не стала скрывать, что ей страшно, что после окончания полномасштабной войны могут случится гражданские стычки:

"Я думаю, если не прекратятся эти насильники, это военкомы, эти брусчатки и эти неизвестно куда исчезающие миллиарды, я думаю, что… Я точно знаю, что мой Тимур пойдет с этим бороться. После войны. Что он не подарит им это. И я знаю, что таких, как мой Тимур, много. И союзников его, и побратимов. Они там не за то зарабатывают там все свои болезни, все свои травмы. Видят смерть. Убивают сами. Я точно знаю, что все мужчины, которые сегодня или на войне, или помогают ускорить победу, они не напьются в День Победы, не вернутся на следующий день и не уедут отдыхать с семьей в Турцию. Они будут спрашивать, как они будут восстанавливать страну, в какую страну будут возвращаться наши женщины и дети", - добавила ведущая.

Муж Маши Ефросининой Тимур Хромаев / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, ранее Маша Ефросинина показала, как во время ночной атаки на Киев ночевала дома у своей подруги, певицы Оли Поляковой.

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