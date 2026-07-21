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Производство ракет Patriot в Украине: в Lockheed Martin сделали важное заявление
Производители отмечают, что говорить о конкретном плане пока преждевременно.
Компании RTX и Lockheed Martin, которые производят ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot, только начинают прорабатывать возможность их производства на территории Украины.
Об этом представители обеих компаний сообщили журналистам во время авиасалона в Фарнборо, передает Aviation Week.
По их словам, сейчас продолжаются консультации с правительством США по поводу потенциальной реализации такого проекта. В то же время в компаниях отмечают, что говорить о конкретном плане пока преждевременно.
«Все, что я могу сказать, это еще рано, и мы ведем переговоры с армией США, и, по сути, мы будем поддерживать армию США и администрацию в том, что они хотят сделать.
Поэтому я считаю, что они оценивают варианты, и мы будем поддерживать каждый из этих вариантов и делать то, что необходимо исходя из этого. Но пока слишком рано что-либо говорить», — сказал журналистам президент подразделения Lockheed Martin Missiles and Fire Control Тим Кехилл.
В Aviation Week напомнили, что Lockheed Martin производит ракеты-перехватчики Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), а головки самонаведения для них снабжает компания Boeing.
Кроме того, компания работает над созданием более доступной по стоимости ракеты PAC-3 Advanced Capability Effector (ACE), которая, как ожидается, будет стоить менее половины цены PAC-3 MSE.
По словам Кехилла, производство новой ракеты планируется развернуть в Европе или других странах-партнерах с использованием менее сложных компонентов, чем в PAC-3 MSE. Для этого необходимо также найти нового поставщика головки самонаведения.
В то же время, он отказался комментировать, может ли проект ACE быть связан с возможным предоставлением Украине лицензии на производство ракет для Patriot.
В свою очередь компания RTX также проводит предварительные консультации по своему участию в потенциальном проекте. Именно она производит пусковые установки и ракеты-перехватчики PAC-2 Guidance Enhanced Missile-Tactical (GEM-T).
Президент подразделения наземных и воздушных оборонных систем Raytheon Том Лалиберти сообщил журналистам, что этот процесс находится только на начальном этапе, а компания будет действовать в соответствии с решениями правительства США.
«Вместе с Украиной и в сотрудничестве с правительством США мы работаем в этих направлениях, чтобы определить, что реалистично и что будет лучшим решением для Украины. Этот процесс только начался, и мы, конечно же, будем следовать указаниям правительства США», — подчеркнул он.
Лалиберти также отметил, что Raytheon имеет разветвленную международную цепь поставок, в которую входят производители отдельных компонентов и ремонтные центры в разных странах.
В издании также напомнили, что ранее Raytheon получила контракт на производство 600 ракет PAC-2 GEM-T для Украины. Часть этого заказа будет выполнять совместное предприятие COMLOG, созданное вместе с немецкой компанией MBDA, а остальные ракеты будут изготовлены в США.
Ранее сообщалось, что процесс налаживания производства ракет Patriot чрезвычайно длительный даже для стран с развитой оборонной промышленностью.
Мы ранее информировали, что для защиты от баллистических ракет Украине необходимо сосредоточиться на поставках PAC-3 MSE из Германии и европейских складов, поскольку создание собственной системы требует много времени.