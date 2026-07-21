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ФИФА вырезала Трампа с командного фото сборной Испании после победы в финале ЧМ-2026
Дональда Трампа убрали с командной фотографии сборной Испании, на которой "Фурия Роха" поднимала трофей.
Международная федерация футбола (ФИФА) вырезала президента США Дональда Трампа с командной фотографии сборной Испании после победы над Аргентиной (1:0) в финале чемпионата мира-2026.
Об этом сообщает издание The Telegraph.
После вручения трофея Трамп, несмотря на настойчивые призывы президента ФИФА Джанни Инфантино, не захотел уйти со сцены и остался рядом с игроками сборной Испании, когда они поднимали кубок.
Однако на официальных страницах ФИФА в соцсетях командное фото испанцев во время поднятия трофея обрезали так, что Трамп не попал в кадр.
Аналогично сделала Федерация футбола Испании, которая в своих соцсетях также опубликовала вырезанный кадр без политика.
Испания во второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу. Впервые это произошло в 2010 году — тогда "Фурия Роха" в экстра-таймах одолела Нидерланды (1:0) и завоевала "золото" Мундиаля.
Бронзовые медали ЧМ-2026 завоевала Англия, которая в сверхголевом матче за третье место одолела Францию (6:4).
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