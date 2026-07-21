ФИФА вырезала Трампа с командного фото сборной Испании после победы в финале ЧМ-2026

Дональд Трамп во время празднования сборной Испании победы на ЧМ-2026 / © Associated Press

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Международная федерация футбола (ФИФА) вырезала президента США Дональда Трампа с командной фотографии сборной Испании после победы над Аргентиной (1:0) в финале чемпионата мира-2026.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

После вручения трофея Трамп, несмотря на настойчивые призывы президента ФИФА Джанни Инфантино, не захотел уйти со сцены и остался рядом с игроками сборной Испании, когда они поднимали кубок.

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Дональд Трамп во время празднования сборной Испании победы на ЧМ-2026 / © Associated Press

Однако на официальных страницах ФИФА в соцсетях командное фото испанцев во время поднятия трофея обрезали так, что Трамп не попал в кадр.

Празднование сборной Испании победы на ЧМ-2026.

Аналогично сделала Федерация футбола Испании, которая в своих соцсетях также опубликовала вырезанный кадр без политика.

Испания во второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу. Впервые это произошло в 2010 году — тогда "Фурия Роха" в экстра-таймах одолела Нидерланды (1:0) и завоевала "золото" Мундиаля.

Бронзовые медали ЧМ-2026 завоевала Англия, которая в сверхголевом матче за третье место одолела Францию (6:4).

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Ранее сообщалось, что Месси расплакался после поражения в финале ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что тренер сборной Аргентины расплакался после поражения в финале ЧМ-2026.

Кроме того, звезда сборной Аргентины устроил драку с двумя игроками Испании после финала ЧМ-2026.

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