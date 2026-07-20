Месси расплакался после поражения в финале ЧМ-2026

Лионель Месси / © Associated Press

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Легендарный форвард сборной Аргентины Лионель Месси расплакался после поражения от Испании в финальном матче чемпионата мира-2026.

39-летний нападающий американского "Интера" Майами не сдержал эмоций во время церемонии награждения, когда ему вручили серебряную медаль турнира.

Лионель Месси / © Associated Press

Лионель Месси / © Associated Press

Лионель Месси / © Associated Press

Испания в экстра-таймах дожала Аргентину (1:0), которая после 90+3-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления Энцо Фернандеса. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

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Месси на ЧМ-2026 забил 8 голов и отдал 4 ассиста. Он занял второе место в списке лучших бомбардиров турнира, уступив в борьбе за "Золотую бутсу" только форварду сборной Франции Килиану Мбаппе, который забил 10 мячей.

Испания во второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу, отобрав титул у аргентинцев, которые триумфовали на предыдущем Мундиале-2022 в Катаре.

Ранее сообщалось, что назван лучший игрок ЧМ-2026 по футболу.

Напомним, бронзовые медали ЧМ-2026 завоевала Англия, которая в сверхголевом матче за третье место одолела Францию (6:4).

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