Ани Лорак "атаковала" беспилотником Евпаторию: артистку "поблагодарили" за помощь

Сегодня, 14 сентября, под утро в оккупированном Крыму, в городе Евпатория прогремели мощные взрывы.

В частности, город атаковали беспилотники. Как сообщают очевидцы, взрывы произошли, вероятно, в Заозерном районе. От взрывной волны в Евпатории у многих "дома ходили ходуном".

Как сообщают РосСМП, на одном из обломков упавшего на территории временно оккупированной Евпатории беспилотника было написано: "Ани Лорак, спасибо за борт!".

Ани Лорак "поблагодарили" на обломке упавшего в Евпатории беспилотника

Эта надпись на беспилотнике вызвала бурную реакцию у украинцев. В частности, люди шутят, что все же Ани Лорак "может, когда хочет" и "с первого дня войны помогает ВСУ":

Спасибо Ани Лорак за помощь! Не словом – а делом

Все-таки может, когда захочет

Нет, ну молодец! Я бы еще ей официальную грамоту и благодарность выразил

Как всегда благодарим Ани Лорак, что с первого дня войны она постоянно поддерживает ВСУ

Отметим, что это уже не в первый раз, когда Лорак "благодарят" за помощь украинской армии. В начале года певице-изменнице начали массово отменять концерты в России, потому что у россиян произошла истерика, что Лорак якобы финансово помогает украинским военным. Артистку проверили в Генпрокуратуре и хотели признать "иноагентом". Тогда на этой теме над Лорак уже успел пошутить блогер Антон Ходза. В Facebook он поблагодарил Лорак за помощь ВСУ и с иронией написал, что об этом ФСБ не узнает.

Поэтому предательнице пришлось оправдываться перед российскими оккупантами, что на самом деле она никак не помогала ВСУ. В своем Instagram она написала, что вся информация о ее "помощи ВСУ" лжива, а сама она помогает детям-сиротам и переселенцам из Украины.

Читайте также: