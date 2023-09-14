К Тайваню подлетели 40 военных самолетов Китая — Минобороны

В Минобороны сообщили, что самолеты летели к югу Тайваня.

В зону распознавания ПВО Тайваня подлетели 40 самолетов Военно-воздушных сил Китая.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение Министерства обороны Тайваня, опубликованное в четверг, 14 сентября.

"За последние 24 часа обнаружили 40 самолетов ВВС Китая, вошедших в зону противовоздушной обороны острова, в основном летевших на юг Тайваня и в канал Баши", — говорится в заявлении.

Согласно карте, которую предоставило оборонное ведомство, по меньшей мере четыре самолета также пересекли среднюю линию Тайваньского пролива к северо-западу от острова.

Какова была цель полета китайских самолетов – в Минобороны Тайваня не раскрыли.

Как сообщалось ранее, американский президент Джо Байден сомневается, что Китай захватит Тайвань на фоне экономических проблем.

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