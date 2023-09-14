Самая высокая собака в мире Зевс умерла после ампутации лапы

Ей было три года.

Самая высокая собака в мире Зевс умер в возрасте трех лет.

Недавно у рекордсмена диагностировали рак костей, и ему пришлось ампутировать переднюю лапу.

В начале сентября прошла операция и ветеринар сказал, что "лучше и быть не могло". Однако через несколько дней семье сообщили, что Зевс испытал несколько "осложнений" после операции.

"Они заметили, что он не хочет есть, и он был более вялым. Прошлой ночью у него была незначительная температура. У него также немного синий участок вокруг рта. Сделали анализ крови и рентген груди. Они обнаружили, что у него аспирационная пневмония, а это означает, что у него жидкость и бактерии в легких. Он будет в больнице еще минимум несколько дней", — сказала владелица пса на своей странице в Instagram.

Семья просила людей молиться о скором выздоровлении собаки. Но, к сожалению, Зевс не смог побороть пневмонию.

"Ему больше не болит. Мама была там, держала голову и чесала уши каждую секунду. Его очень-очень любили. У него была большая жизнь за короткое время. Его врачи попробовали абсолютно все, потому что он был слишком болен", — говорится в сообщении.

Владельцы собаки-рекордсмена поблагодарили всех, кто поддерживал их.

Зевс побил мировой рекорд Гиннесса в 2022 году. В ходе официального измерения он был ростом 1,046 м.

Зевс / Фото: guinnessworldrecords.com

По странному совпадению, бывший самый высокий пес в истории был также немецким догом по кличке Зевс из Мичигана. Он умер в 2014 году в возрасте 5 лет.

Напомним, умерла собака, которая пострадала от российского обстрела в Сумах. Ей было 10 лет. При обстреле животное получило серьезные травмы.

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