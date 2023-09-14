Найвищий собака у світі Зевс помер після ампутації лапи

Найвищий собака у світі Зевс помер у віці трьох років.

Нещодавно у рекордсмена діагностували рак кісток, і йому довелося ампутувати передню лапу.

На початку вересня відбулася операція і ветеринар сказав, що "краще і бути не могло". Однак через декілька днів сім'ї повідомили, що Зевс зазнав декількох "ускладнень" після операції.

"Вони помітили, що він не хоче їсти, і він був більш млявим. Минулої ночі у нього була незначна температура. У нього також трохи синя ділянка навколо рота. Зробили аналіз крові та рентген грудей. Вони виявили, що у нього аспіраційна пневмонія, а це означає, що у нього рідина та бактерії в легенях. Він буде в лікарні ще мінімум декілька днів", - сказала власниця пса на своїй сторінці в Instagram.

Сім'я просила людей молитися за швидке одужання собаки. Але, на жаль, Зевс не зміг побороти пневмонію.

"Йому більше не болить. Мама була там, тримала голову і чухала вуха щосекунди. Його дуже-дуже любили. У нього було велике життя за короткий час. Його лікарі спробували абсолютно все, бо він був занадто хворим", - йдеться у повідомленні.

Власники собаки-рекордсмена подякувала усім, хто підтримував їх.

Зевс побив світовий рекорд Гіннеса 2022 року. Під час офіційного вимірювання він був зростом 1,046 м.

Зевс / Фото: guinnessworldrecords.com

За дивним збігом, колишній найвищий пес в історії був також німецьким догом за окликом Зевс з Мічигану. Він помер 2014-го у віці 5 років.

Нагадаємо, помер собака, який постраждав від російського обстрілу в Сумах. Йому було 10 років. Під час обстрілу тварина отримала серйозні травми.

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