Помер собака, який постраждав від російського обстрілу в Сумах

Тварині було 10 років. Під час обстрілу отримала серйозні травми.

У вівторок, 12 вересня, помер собака, який постраждав від обстрілу в Сумах 8 вересня. Тварина отримала серйозні травми.

Про це повідомила організація захисту і порятунку тварин в Україні UAnimals.

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Лікар повідомив, що травми собаки були дуже серйозними. Орієнтовний вік тварини - 10 років, тож їй було складно боротися з пораненнями та стресом від обстрілу.

"Нам дуже шкода, що не вдалося врятувати життя. UAnimals співчуває власникові собаки та всім, хто втратив тварин унаслідок російської агресії", - написала зоозахисна організація.

Нагадаємо, вранці 8 вересня російська армія завдала ракетного удару по Сумах і поцілила по житловому мікрорайону. Пошкоджені понад 20 будинків. Постраждало троє осіб поранено, двох з яких вдалось врятувати з-під завалів.

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