Що буде з курсом долара в Україні – у Зеленського дали прогноз

За оцінками експертів, середній офіційний курс долара в Україні за підсумками 2024 року становитиме 41,1 грн за долар. Проте зараз є багато факторів, на які не можна впливати і спрогнозувати, як чітко все буде розвиватися на валютному ринку.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів Олег Устенко – радник президента України Володимира Зеленського.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ДОЛАР ПО 43?! Три фактори, які утримують гривню! Хто тримає "економічний фронт"?

"Якщо говорити про курс, я б погодився з тим, що ми можемо очікувати курс на кінець поточного року десь приблизно на рівні 41-42-43 грн/дол. – в тому діапазоні, про який говорить міністр (фінансів - ред.). Але ситуація може різко змінитися, якщо відбудеться деблокування нашого чорноморського коридору. Це означає, що ми зможемо нормально вивозити наше зерно, а це майже 40% наших валютних надходжень. Якщо буде такий шквал валютних надходжень від продажу нашого зерна на світовому ринку, це буде сприяти не просто стійкості гривні, а тренду на зміцнення до рівня, який ми бачили кілька місяців тому", - пояснив Устенко.

Радник президента також зазначив, що багато буде залежати від військових дій і від темпів деокупації територій України.

"Якщо ми швидко будемо деокуповувати наші території, якщо наступного року мир і перемога прийдуть в першому півріччі, то взагалі економічна модель буде змінена. Буде змінено підхід щодо того, скільки валюти буде заходити до країну. Якщо більше інвестицій заходить до країни, то є продавлення курсу в сторону руху до 35. Але треба розуміти і позицію Міністерства фінансів, коли треба складати бюджет. Я так розумію, вони будуть фіксуватися на тих параметрах, які були названі", - резюмував Олег Устенко.

Раніше ми писали про курс долара на 2024 рік – прогнози бізнесу та Мінфіну.

Читайте також: