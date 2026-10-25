Підтримував "СВО" та збирав кошти для військових РФ: помер російський репер-пропагандист (оновлено)

Міша Маваши / © Telegram

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Російський репер-пропагандист Міша Маваши (справжнє ім’я — Михайло Ниц), який підтримував російську агресію проти України та збирав кошти для російських військових, помер у ніч проти 25 жовтня.

Про смерть музиканта повідомили в його Telegram-каналі.

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Як помер Міша Маваши: що відомо про обставини смерті

За словами знайомого Маваши, репер помер у ніч із 24 на 25 жовтня. Причиною смерті назвали «нещасний випадок».

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«Вимушений із сумом повідомити, що сталася трагедія. Михайло Федорович Маваши сьогодні вночі, з 24-го на 25-те, помер внаслідок нещасного випадку. Подробиць поки ніяких повідомляти не будемо. Розбираємося в ситуації. Усі в шоці», — заявив знайомий музиканта.

За даними росЗМІ, Міша Маваши, ймовірно, помер від вогнепального поранення голови. Попередньо, це могло бути самогубство.

«За попередньою інформацією, репер отримав поранення вдома. Його терміново доправили до реанімації, проте він втратив забагато крові», — повідомляють російські медіа.

Хто такий Міша Маваши та за що його засудили в Україні

Міша Маваши був російським репером, автором пісень і лідером ультраправого націоналістичного руху «Северный человек», який він заснував у 2022 році. Організація позиціонувала себе як «всеросійський ресурс» і мала регіональні підрозділи, зокрема в Москві та Самарі. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну музикант підтримував російську агресію та публічно повідомляв про збори коштів для російських військових.

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8 вересня 2025 року Вінницький міський суд заочно засудив Маваши до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його визнали винним у фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України.

«Маваши через інтернет збирав донати від громадян Росії для підтримки російських військових формувань, а також публічно звітував про ці збори у своїх каналах», — йдеться в рішенні суду.

Нагадаємо, раніше ми писали про смерть Анатолія Кашпіровського — радянського гіпнотизера, який помер 3 жовтня в Москві. Його поховали у Вінниці 13 жовтня на Центральному кладовищі, де спочивають його батьки та донька. Церемонія прощання відбулася таємно.

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