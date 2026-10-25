Наслідки атаки / © Associated Press

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Росіяни атакували Київщину ударними дронами. Пошкодження зафіксовано у двох районах.

Про це повідомили в КОВА.

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«Ворог не припиняє атаки на Київщину. Під ударом — житло людей, інфраструктура та цивільні об’єкти», — йдеться у повідомленні.

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За останню добу пошкодження зафіксовано у Броварському та Вишгородському районах.

У Броварському районі внаслідок атаки ворожих БпЛА пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди, автомобіль і складське приміщення.

У Вишгородському районі пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч проти 25 жовтня росіяни атакували Україну 159 дронами, зокрема типу Shahed (із них 92 — реактивні), S8000 «Бандероль»/«Дань-Т», «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». ППО знешкодила 119 з них.

Детально про атаку по Україні читайте у нашій новині.

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