ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
1 хв

Київщина у вогні — влучання у двох районах, деталі

Окупант вдарили по Київській області дронами — є руйнування. За попередніми даними, минулося без жертв та постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

Росіяни атакували Київщину ударними дронами. Пошкодження зафіксовано у двох районах.

Про це повідомили в КОВА.

«Ворог не припиняє атаки на Київщину. Під ударом — житло людей, інфраструктура та цивільні об’єкти», — йдеться у повідомленні.

За останню добу пошкодження зафіксовано у Броварському та Вишгородському районах.

  • У Броварському районі внаслідок атаки ворожих БпЛА пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди, автомобіль і складське приміщення.

  • У Вишгородському районі пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч проти 25 жовтня росіяни атакували Україну 159 дронами, зокрема типу Shahed (із них 92 — реактивні), S8000 «Бандероль»/«Дань-Т», «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». ППО знешкодила 119 з них.

Детально про атаку по Україні читайте у нашій новині.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie