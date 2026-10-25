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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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880
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1 хв

РФ вгатила по України із семи напрямків — що у небі зараз

Російські окупанти випустили по Україні понад 150 ударних дронів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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РФ атакує Україну

РФ атакує Україну / © Associated Press

У ніч проти 25 жовтня Росія атакувала Україну 153 ударними БпЛА типу Shahed (92 із них — реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу «Пародія» із семи напрямків.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 119 ворожих БпЛА типу Shahed (64 із них — реактивні), Гербера, дронів інших типів.

«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях», — зазначили у відомстві.

Що зараз у небі України

  • Реактивні БпЛА на півночі Черкащини та заході Чернігівщини, курс на Київщину

  • Реактивний БпЛА на півночі від Коростеня на Житомирщині, курс на захід

  • Реактивний БпЛА на Хоростків зі сходу на Тернопільщині

  • Реактивні БпЛА на Обухів та Бородянку на Київщині

  • Реактивний БпЛА на сході Рівненщини, курс на захід

  • Реактивний БпЛА на сході від Житомира, курс на південь

  • Реактивний БпЛА на півдні від Івано-Франківська, курс на захід

Нагадаємо, росіяни атакували Запоріжжя, влучили у торговельний об’єкт. У Дніпрі знову завдали ударів по критичній інфраструктурі.

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