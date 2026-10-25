РФ атакує Україну / © Associated Press

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У ніч проти 25 жовтня Росія атакувала Україну 153 ударними БпЛА типу Shahed (92 із них — реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу «Пародія» із семи напрямків.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 119 ворожих БпЛА типу Shahed (64 із них — реактивні), Гербера, дронів інших типів.

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«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях», — зазначили у відомстві.

Що зараз у небі України

Реактивні БпЛА на півночі Черкащини та заході Чернігівщини, курс на Київщину

Реактивний БпЛА на півночі від Коростеня на Житомирщині, курс на захід

Реактивний БпЛА на Хоростків зі сходу на Тернопільщині

Реактивні БпЛА на Обухів та Бородянку на Київщині

Реактивний БпЛА на сході Рівненщини, курс на захід

Реактивний БпЛА на сході від Житомира, курс на південь

Реактивний БпЛА на півдні від Івано-Франківська, курс на захід

Нагадаємо, росіяни атакували Запоріжжя, влучили у торговельний об’єкт. У Дніпрі знову завдали ударів по критичній інфраструктурі.

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