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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Киевщина в огне — попадание в двух районах, детали

Оккупант ударили по Киевской области дронами — есть разрушение. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

Россияне атаковали Киевщину ударными дронами. Повреждение зафиксировано в двух районах.

Об этом сообщили в КОВА.

«Враг не прекращает атаку на Киевщину. Под ударом — жилье людей, инфраструктура и гражданские объекты», — говорится в сообщении.

За последние сутки повреждение зафиксировано в Броварском и Вышгородском районах.

  • В Броварском районе в результате атаки вражеских БпЛА повреждены два частных дома, хозяйственные постройки, автомобиль и складское помещение.

  • В Вышгородском районе поврежден объект инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 25 октября россияне атаковали Украину 159 дронами, в частности типа Shahed (из них 92 — реактивные), S8000 «Бандероль"/"Дань-Т», «Гербера» и дронами-имитаторами типа «Пародия». ПВО обезвредила 119 из них.

Подробно об атаке по Украине читайте в нашей новости.

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