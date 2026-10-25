Последствия атаки / © Associated Press

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Россияне атаковали Киевщину ударными дронами. Повреждение зафиксировано в двух районах.

Об этом сообщили в КОВА.

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«Враг не прекращает атаку на Киевщину. Под ударом — жилье людей, инфраструктура и гражданские объекты», — говорится в сообщении.

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За последние сутки повреждение зафиксировано в Броварском и Вышгородском районах.

В Броварском районе в результате атаки вражеских БпЛА повреждены два частных дома, хозяйственные постройки, автомобиль и складское помещение.

В Вышгородском районе поврежден объект инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 25 октября россияне атаковали Украину 159 дронами, в частности типа Shahed (из них 92 — реактивные), S8000 «Бандероль"/"Дань-Т», «Гербера» и дронами-имитаторами типа «Пародия». ПВО обезвредила 119 из них.

Подробно об атаке по Украине читайте в нашей новости.

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