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- Украина
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Киевщина в огне — попадание в двух районах, детали
Оккупант ударили по Киевской области дронами — есть разрушение. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
Россияне атаковали Киевщину ударными дронами. Повреждение зафиксировано в двух районах.
Об этом сообщили в КОВА.
«Враг не прекращает атаку на Киевщину. Под ударом — жилье людей, инфраструктура и гражданские объекты», — говорится в сообщении.
За последние сутки повреждение зафиксировано в Броварском и Вышгородском районах.
В Броварском районе в результате атаки вражеских БпЛА повреждены два частных дома, хозяйственные постройки, автомобиль и складское помещение.
В Вышгородском районе поврежден объект инфраструктуры.
Напомним, в ночь на 25 октября россияне атаковали Украину 159 дронами, в частности типа Shahed (из них 92 — реактивные), S8000 «Бандероль"/"Дань-Т», «Гербера» и дронами-имитаторами типа «Пародия». ПВО обезвредила 119 из них.
Подробно об атаке по Украине читайте в нашей новости.