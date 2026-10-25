Исчезнет ли интернет в Украине из-за атак России: эксперт оценил риски

Исчезнет ли интернет в Украине / © ТСН

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В Украине не стоит ожидать масштабных и длительных сбоев в работе сети Интернет, аналогичных тем, которые происходят в России. Украинская цифровая инфраструктура имеет высокий уровень устойчивости, поэтому пользователям могут угрожать разве что кратковременные локальные перебои.

Об этом в эфире «Киев24» рассказал основатель хостинг-провайдера и руководитель Internet Invest Александр Ольшанский.

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По его словам, главное преимущество украинского сегмента сети заключается в его гибкости, глубоком резервировании и разветвленности. Кроме того, значительная часть дата-центров уже безопасно работает на территории стран Европейского Союза.

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«В Украине интернет очень разветвленный, он построен иначе, чем в России. Он даже более разветвленный, чем в Европе. То есть конкуренция за 25 лет создала очень разветвленную сеть. Частично дата-центры перенесены в ближайшие другие страны — Словакию, Чехию, Польшу или Германию», — говорит Ольшанский.

В то же время специалист отметил, что полноценное восстановление физически уничтоженного дата-центра — это длительный и дорогостоящий процесс, который может растянуться на более чем год и требовать привлечения десятков миллионов долларов. Впрочем, этот финансовый ущерб в случае чего не должен перекладываться на плечи простых абонентов.

Единственным фактором, который действительно может заметно сказаться на кошельках потребителей, является удорожание электроэнергии. По прогнозам эксперта, рост сопутствующих расходов провайдеров может спровоцировать повышение тарифов для конечных пользователей ориентировочно на 10–15%.

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Напомним, издание The Guardian опубликовало перехваченный украинской разведкой документ российских аналитических служб, в котором подробно расписана стратегия уничтожения энергосети и коммунальной инфраструктуры Украины.

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Спланированные системные удары ракетами и дронами по ТЭЦ, подстанциям и другим объектам в Киеве, Харькове и регионах направлены на ухудшение условий проживания в крупных городах, провоцирование гуманитарного кризиса и эвакуацию населения.

Документ содержит точные расчеты количества баллистических, гиперзвуковых ракет и беспилотников, необходимых для разрушения каждого конкретного объекта, включая возможные удары по распределительным устройствам АЭС.

Последние атаки уже поразили ключевые энергетические объекты Киевской области — ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, Трипольскую ТЭС и подстанции «киевского энергокольца», что создает угрозу почти трем миллионам жителей столицы. По оценкам аналитиков, зимой отключения света в Киеве могут длиться от 8 часов в сутки при умеренном сценарии до 20 часов в случае сильных морозов и новых массированных обстрелов.

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