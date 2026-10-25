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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Российский Metro пожертвовал миллионы на войну против Украины

Российская «дочка» сети Metro направила миллиард рублей на закупку военной техники и оборудования для россиян.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Metro

Metro / © Associated Press

Российское подразделение немецкой торговой сети Metro, переданное в конце сентября во временное управление, заявило о передаче 1 миллиарда рублей фонда «Народный фронт. Все для Победы!» для закупки техники российским военным, участвующим в войне против Украины.

Об этом пишет handelsblatt.

Как сообщили в компании, средства (около 11 миллионов евро) будут направлены на приобретение специализированного транспорта, систем связи и разведки, оборудования для борьбы с беспилотниками и другого оборудования для российских подразделений на фронте.

«Как часть экономической системы России, мы видим важное участие в стратегических инициативах государства», — заявил генеральный директор Metro в России Йоханнес Толай.

Metro Россия — российское предприятие немецкой Metro AG, владеющей сетью гипермаркетов Metro в более чем 30 странах мира. В России работает 91 гипермаркет сети.

Напомним, бывший российский лейтенант Лев Ступников, отправившийся на фронт воевать против Украины, тайно сотрудничал с украинской разведкой. Полученные от него данные помогли украинским военным нанести удары, в результате которых погибли более 300 российских оккупантов.

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