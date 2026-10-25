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Російський Metro пожертвував мільйони на війну проти України
Російська «дочка» мережі Metro спрямувала мільярд рублів на закупівлю військової техніки та обладнання для росіян.
Російський підрозділ німецької торгової мережі Metro, переданий наприкінці вересня під тимчасове управління, заявив про передавання 1 мільярда рублів фонду «Народний фронт. Все для Перемоги!» для закупівлі техніки російським військовим, які беруть участь у війні проти України.
Про це пише handelsblatt.
Як повідомили у компанії, кошти (близько 11 мільйонів євро) спрямують на придбання спеціалізованого транспорту, систем зв’язку та розвідки, обладнання для боротьби з безпілотниками та іншого обладнання для російських підрозділів на фронті.
«Як частина економічної системи Росії, ми бачимо важливу участь у стратегічних ініціативах держави», — заявив генеральний директор Metro в Росії Йоганнес Толай.
«Metro Росія» — російське підприємство німецької Metro AG, яка володіє мережею гіпермаркетів Metro у більш ніж 30 країнах світу. У Росії працює 91 гіпермаркет цієї мережі.
Нагадаємо, колишній російський лейтенант Лев Ступніков, який відправили на фронт воювати проти України, таємно співпрацював з українською розвідкою. Отримані від нього дані допомогли українським військовим завдати ударів, унаслідок яких загинули понад 300 російських окупантів.