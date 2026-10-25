Metro / © Associated Press

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Російський підрозділ німецької торгової мережі Metro, переданий наприкінці вересня під тимчасове управління, заявив про передавання 1 мільярда рублів фонду «Народний фронт. Все для Перемоги!» для закупівлі техніки російським військовим, які беруть участь у війні проти України.

Про це пише handelsblatt.

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Як повідомили у компанії, кошти (близько 11 мільйонів євро) спрямують на придбання спеціалізованого транспорту, систем зв’язку та розвідки, обладнання для боротьби з безпілотниками та іншого обладнання для російських підрозділів на фронті.

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«Як частина економічної системи Росії, ми бачимо важливу участь у стратегічних ініціативах держави», — заявив генеральний директор Metro в Росії Йоганнес Толай.

«Metro Росія» — російське підприємство німецької Metro AG, яка володіє мережею гіпермаркетів Metro у більш ніж 30 країнах світу. У Росії працює 91 гіпермаркет цієї мережі.

Нагадаємо, колишній російський лейтенант Лев Ступніков, який відправили на фронт воювати проти України, таємно співпрацював з українською розвідкою. Отримані від нього дані допомогли українським військовим завдати ударів, унаслідок яких загинули понад 300 російських окупантів.

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