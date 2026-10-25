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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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206
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2 хв

Чи зникне інтернет в Україні через атаки Росії: експерт оцінив ризики

Масштабні та тривалі відключення інтернету в Україні, подібні до російських, малоймовірні завдяки стійкості цифрової інфраструктури. Водночас експерт попередив про можливе зростання тарифів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Чи зникне інтернет в Україні

Чи зникне інтернет в Україні / © ТСН

В Україні не варто очікувати масштабних та тривалих збоїв у роботі мережі Інтернет, аналогічних тим, що відбуваються в Росії. Українська цифрова інфраструктура має високий рівень стійкості, тому користувачам можуть загрожувати хіба що короткочасні локальні перебої.

Про це в ефірі «Київ24» розповів засновник хостинг-провайдера та очільник Internet Invest Олександр Ольшанський.

Чи може в Україні зникнути інтернет через атаки Росії

За його словами, головна перевага українського сегмента мережі полягає в його гнучкості, глибокому резервуванні та розгалуженості. Крім того, значна частина дата-центрів уже безпечно функціонує на території країн Європейського Союзу.

«В Україні інтернет дуже розгалужений, він побудований інакше, ніж у Росії. Він навіть більш розгалужений, ніж у Європі. Тобто конкуренція за 25 років створила дуже розгалужену мережу. Частково дата-центри перенесені у найближчі інші країни — Словаччину, Чехію, Польщу чи Німеччину», — каже Ольшанський.

Водночас фахівець зауважив, що повноцінне відбудування фізично знищеного дата-центру — це тривалий і дороговартісний процес, який може розтягнутися на понад рік і вимагати залучення десятків мільйонів доларів. Утім, ці фінансові збитки в разі чого не мають перекладатися на плечі пересічних абонентів.

Єдиним чинником, який дійсно може помітно позначитися на гаманцях споживачів, є здорожчання електроенергії. За прогнозами експерта, зростання супутніх витрат провайдерів може спровокувати підняття тарифів для кінцевих користувачів орієнтовно на 10–15%.

Путін наказав зробити українські міста непридатними для життя

Нагадаємо, видання The Guardian оприлюднило перехоплений українською розвідкою документ російських аналітичних служб, у якому детально розписано стратегію знищення енергомережі та комунальної інфраструктури України.

Сплановані системні удари ракетами й дронами по ТЕЦ, підстанціях та інших об’єктах у Києві, Харкові та регіонах спрямовані на погіршення умов проживання у великих містах, провокування гуманітарної кризи та вимушену евакуацію населення.

Документ містить точні розрахунки кількості балістичних, гіперзвукових ракет і безпілотників, необхідних для руйнування кожного конкретного об’єкта, включно з можливими ударами по розподільчих пристроях АЕС.

Останні атаки вже уразили ключові енергетичні об’єкти Київщини — ТЕЦ-4, ТЕЦ-5, Трипільську ТЕС і підстанції «київського енергокільця», що створює загрозу для майже трьох мільйонів мешканців столиці. За оцінками аналітиків, узимку відключення світла в Києві можуть тривати від 8 годин на добу за помірного сценарію до 20 годин у разі сильних морозів і нових масованих обстрілів.

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