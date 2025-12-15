Флаг Чехии

Реклама

В Чехии аноним задал около 4,1 млн евро для нужд Украины. Средства будут направлены на оружие против россиян.

Об этом информируют на странице инициативы Darek pro Putina.

Как отмечается, 100 000 000 чешских крон от анонимного донора разделили на 26 позиций.

Реклама

«Мы в основном используем их для приобретения разных видов беспилотников, пластиковой взрывчатки, снаряжения для подразделений на фронте, а также дробовиков. Мы хотим потратить эти деньги очень быстро. Чтобы они как можно скорее „заработали“, — говорится в сообщении.

Ранее пророссийский премьер в Чехии сделал заявление о финансировании Украины. По его словам, страна не будет поддерживать инициативу Европейского союза.

Как известно, на следующей неделе лидеры ЕС намерены обсудить сложную схему предоставления кредита Украине. Она предполагает использование замороженных российских активов. Впрочем, речь идет и о национальных гарантиях со стороны отдельных государств.

«Мы не будем брать никаких гарантий и не будем вкладывать никаких средств», — сказал новоизбранный премьер-министр страны Андрей Бабиш в видеообращении.