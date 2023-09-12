Что будет с курсом доллара в Украине – у Зеленского дали прогноз

По оценкам экспертов, средний официальный курс доллара в Украине по итогам 2024 года составит 41,1 грн за доллар. Однако сейчас много факторов, на которые нельзя влиять и спрогнозировать, как четко все будет развиваться на валютном рынке.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал Олег Устенко – советник президента Украины Владимир Зеленский.

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"Если говорить о курсе, я бы согласился с тем, что мы можем ожидать курс на конец текущего года примерно на уровне 41-42-43 грн/долл. – в том диапазоне, о котором говорит министр (финансов — ред.). Но ситуация может резко измениться, если произойдет деблокирование нашего черноморского коридора, что означает, что мы сможем нормально вывозить наше зерно, а это почти 40% наших валютных поступлений. Если будет такой шквал валютных поступлений от продажи нашего зерна на мировом рынке, это будет способствовать не просто стойкости гривны, а тренду на укрепление уровня, который мы видели несколько месяцев назад", – пояснил Устенко.

Советник президента также отметил, что многое будет зависеть от военных действий и от темпов деоккупации территорий Украины.

"Если мы быстро будем деоккупировать наши территории, если в следующем году мир и победа придут в первом полугодии, то вообще экономическая модель будет изменена. Будет изменен подход к тому, сколько валюты будет заходить в страну. Если больше инвестиций заходит в страну, то есть продавление курса в сторону движения до 35. Но надо понимать и позицию Министерства финансов, когда нужно составлять бюджет. Я так понимаю, они будут фиксироваться на тех параметрах, которые были названы", – резюмировал Олег Устенко.

Ранее мы писали о курсе доллара на 2024 год – прогнозы бизнеса и Минфина.

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