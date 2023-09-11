Курс валют в Украине: три удара, которые могут обвалить гривну уже в сентябре

Главная новость на прошлой неделе курса валют в Украине – стабилизация наличного доллара на отметке 38 гривен, это на 50 копеек дешевле, чем было в конце лета. Однако финансовые аналитики ожидают нового скачка курса вверх уже в ближайшее время.

Почему и насколько доллар может снова подорожать, стоит ли сейчас вкладывать средства в валюту, чтобы сохранить их от обесценивания, что теперь выгоднее: евро, доллар или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса на этой неделе – с 11 по 17 сентября;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке

На наличном рынке с 4 по 10 сентября изменений курса практически не было. По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на "белом рынке", это банки и ПОВ (пункты обмена валют) средний курс продажи доллара за три дня снизился с 38,20 до 38 грн/доллар, а курс покупки – с 37,50 до 37,30 грн/доллар, затем через три дня подрос снова за 38,20 в продаже и до 37,60 в покупке и в воскресенье остановился.

Наличный евро всю неделю дешевел: с 41,40 грн/евро в продаже и 40,60 в покупке до 41,15 (-25 коп.) и 40,30 (-30 коп.) грн/евро соответственно. Очевидно, что в итоге соотношение между евро и долларом уменьшилось, но ненамного: с 1,09 до 1,07 доллара за евро.

Олег Пендзин отметил, что после того как Нацбанк разрешил физлицам с 29 августа покупать безналичную валюту по курсу 37-37,50 грн/доллар, и, по желанию, сразу ее обналичивать с комиссией 1-2%, рынок уравновесился на отметке 38-38,2 грн/доллар.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курс в течение недели колебался от 37,73 до 38,05 грн/доллар в продаже и от 37 ,57 до 37,78 грн/доллар в покупке, то есть был выгоднее, чем на "белом" рынке.

Впрочем, Александр Охрименко напомнил: менялы работают только со значительными суммами, от 1000 долларов, а у новичков на этом рынке есть риск встретить аферистов.

Официальный курс Нацбанка не изменился – 36,56 грн/доллар.

Для евро на понедельник, 11 сентября, НБУ установил курс 39,12 грн/евро (-50 коп.).

Чего ждать на этой неделе

Специалисты говорят, что новая неделя, с 11 по 17 сентября, будет богатая новостями, которые могут существенно повлиять на курс, к сожалению, не в пользу гривны. То есть доллар, а вместе с ним и евро снова подорожают.

Первый и главный фактор – на 14 сентября запланировано заседание правления Нацбанка, посвященное монетарной политике. Основными вопросами традиционно является отмена или изменение фиксированного курса гривны и величина учетной ставки, то есть процента, под который НБУ занимает гривну комбанкам. Сейчас учетная ставка равняется 22% годовых.

"Фиксированный курс останется без изменений, а учетная ставка может быть снижена еще на 2-3%, это ослабит гривну", – прогнозирует Александр Охрименко.

По мнению Андрея Шевчишина, есть вероятность, что Нацбанк увеличит фиксированный курс до 39-40 грн/доллар.

"Спрос на валюту растет, за август Нацбанк продал рекордный в этом году ее объем, свыше миллиарда долларов. Золото-валютные резервы НБУ уменьшаются. Вероятность того, что 14 сентября регулятор может увеличить официальный фиксированный курс, равна, считаю, 30/70, то есть почти 1/3. Это заметно девальвирует гривну уже на этой неделе", – анализирует Андрей Шевчишин.

А вот Олег Пендзин уверен: никаких радикальных перемен пока не будет, а гривну постепенно удешевит совсем другой фактор.

"По словам нового министра обороны Украины, государство должно военнослужащим около 240 млрд гривен, акцентировал Олег Пендзин. – Вероятно, что средства в ближайшее время будут дополнительно выделены из госбюджета и, возможно, частично эмитированы (напечатаны НБУ – Авт.)".

Пендзин считает, что значительная часть из этих 240 млрд грн будет конвертирована получателями в наличные доллары, это неизбежно подтолкнет курс вверх. Но даже до 39 грн/доллар курс продажи доллара не повысится.

Наконец-то третий фактор – 15 сентября Кабмин должен подготовить проект госбюджета на 2024 год. И то, какой в нем будет заложен курс доллара, может уже сейчас вызвать панические настроения на рынке и скачок курса.

Продавать или покупать валюту

Советы экспертов мало отличаются от предыдущих, но все трое единодушны: избавляться от валюты не время.

По мнению Олега Пендзина, истекает период быстрых заработков в виде высоких процентов по краткосрочным гривневым депозитам. Но из-за того, что курс доллара остановился, а значительного роста эксперт пока не прогнозирует, есть еще месяц, чтобы заработать на процентах, разместив гривну на один месяц в банке под 15-16% годовых.

Александр Охрименко напомнил о своих предыдущих предложениях: приобрести запланированные необходимые товары долгосрочного потребления, которые уже в ближайшее время должны заметно подорожать или инвестировать в евро, который сейчас подешевел или английские фунты стерлингов, а не в доллары. Эксперт поддерживает прогнозы западных аналитиков, что через полгода курс евро к доллару будет не 1,07, а 1,15, а курс фунта стерлингов к доллару – 1,30. То есть дополнительный заработок по сравнению с долларом может составить около трех гривен на каждой "единице" валюты.

Впрочем, отметим: с ликвидностью, то есть возможностью конвертировать фунт в гривне, могут быть проблемы, ведь его принимают далеко не везде и не всегда по выгодному курсу. К примеру, сейчас фунт стерлингов продают по 48 грн, а покупают по 45,65. То есть маржа (разница) составляет 5%, которые "съедают" всю возможную прибыль. Для сравнения: по доллару сейчас маржа – 1,7%, по евро – 2,1%.

Именно поэтому Андрей Шевчишин уверен: доллар остается наиболее надежным средством сохранить сбережения, если говорить о долгосрочном периоде, это год и больше. И сейчас, когда доллар немного подешевел, лучше инвестировать в его приобретение.

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