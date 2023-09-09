Как летом в Украине изменились цены на продукты

Инфляция замедлилась.
В Украине по итогам августа 2023 зафиксировали дефляцию — потребительские цены снизились на 1,1%.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Отмечается, что годовая инфляция впервые за последние годы была на уровне менее 10% — 8,6% с августа-2023 по август-2022. А в начале 2023 года (в период с января по август) уровень инфляции в Украине составил 2,5%.
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в августе снизились на 3,7%. Самыми дешевыми были овощи, которые были дешевле на 37,6%, что традиционно для конца лета.
На 0,1-4,2% упали цены на фрукты, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, сыры, яйца. В то же время на 0,5-2% подорожали:
- сахар
- сало
- мясо и мясопродукты
- хлеб
- кисломолочная продукция
- безалкогольные напитки
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%. В то же время сигареты и табачные изделия стали дороже на 1,8%.
Напомним, аналитики инвестиционной компании Dragon Capital улучшили прогноз по внутреннему валовому продукту (ВВП) Украины, курсу гривны и инфляции до конца 2023 года. Так, по мнению специалистов, ВВП достигнет отметки в 4,5%, курс гривни не претерпит существенных изменений, а инфляция замедлится до 9%.
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