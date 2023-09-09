Як влітку в Україні змінилися ціни на продукти

В Україні за підсумками серпня 2023 року зафіксували дефляцію — споживчі ціни знизилися на 1,1%.

Про це свідчать дані Держстату.

Зазначається, що річна інфляція вперше за останні роки була на рівні менше ніж 10% — 8,6% у серпні-2023 до серпня-2022. А на початку 2023 року (у період від січня до серпня) рівень інфляції в Україні становив 2,5%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в серпні загалом знизилися на 3,7%. Найдешевшими були овочі, які були дешевшими на 37,6%, що є традиційним для кінця літа.

На 0,1-4,2% впали ціни на фрукти, продукти переробки зернових, олію, соняшникову олію, сири, яйця. Водночас на 0,5-2% здорожчали:

цукор

сало

м'ясо та м'ясопродукти

хліб

кисломолочна продукція

безалкогольні напої

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%. Водночас сигарети та тютюнові вироби стали дорожчими на 1,8%.

Нагадаємо, аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital покращили прогноз щодо внутрішнього валового продукту (ВВП) України, курсу гривні та інфляції до кінця 2023 року. Так, на думку фахівців, ВВП досягне позначки у 4,5%, курс гривні не зазнає суттєвих змін, а інфляція сповільниться до 9%.

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