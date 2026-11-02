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РФ обстріляла сім громад на Житомирщині: постраждала дитина — деталі
За даними ОВА, ворог цілив по інфраструктурі та будинках. Серед трьох постраждалих є дитина.
Росіяни уночі атакували Житомирську область. Під ударом опинилися сім громад.
Про це повідомив очільник ОВА Віталій Бунечко.
«Ворог цілив в об’єкти енергетичної та логістичної інфраструктури, цивільним адміністративним приміщенням та приватним будинкам. Триває ліквідація наслідків ворожих атак. Працюють спеціальні служби. Наразі відомо про трьох постраждалих, серед них — одна дитина. Їм надається необхідна медична допомога», — зазначив він.
Атака по Україні 2 листопада — що відомо
У ніч проти 2 листопада російські війська атакували Україну 193 дронами, 75 з них — реактивні «Шахеди». ППО знешкодила 154 безпілотники, повідомили Повітряні сили.
Під ударом уночі перебувала Одеса. Там побиті будинки й об’єкти інфраструктури. Постраждали п’ятеро осіб.
У Києві та області запроваджено екстренні відключення світла через удари РФ. Крім того, на Київщині виникли перебої з водопостачанням.
У столиці — транспортний колапс.