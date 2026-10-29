Яке церковне свято в Україні 5 листопада

Церковне свято 5 листопада / © pexels.com

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5 листопада (18 листопада), в православному календарі день пам’яті мучеників Галактіона і Епістими. Життя Галактіона та Епістими припало на період, коли християни в Римській імперії зазнавали переслідувань. Влада вимагала від них дотримуватися язичницьких релігійних обрядів і вшановувати богів імперії. Відмова могла призвести до ув’язнення, катувань або страти.

За житієм святих, під час гонінь за імператора Деція Галактіона викрили як християнина та заарештували. Його привели на суд, де вимагали зректися віри. Однак він залишився непохитним і відмовився виконувати накази, які суперечили його релігійним переконанням.

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Коли Епістима дізналася про арешт чоловіка, вона вирішила не залишатися осторонь. Вона залишила монастир і вирушила до місця, де утримували Галактіона, щоб розділити з ним випробування. Її вчинок став свідченням відданості Христу та духовної єдності подружжя.

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За церковним переказом, Галактіона й Епістиму піддали жорстоким катуванням, намагаючись змусити їх зректися християнства. Проте обоє витримали випробування й не відмовилися від своєї віри.

Зрештою святі прийняли мученицьку смерть. У християнській традиції їхній подвиг став символом вірності Богові та мужності перед лицем переслідувань.

Церковне свято в Україні 5 листопада за старим календарем

За старим календарем 5 листопада в Україні вшановували пам’ять апостола Якова. Апостол Яків проповідував християнське вчення та поширював віру в Христа. За церковним переказом, він зазнав переслідувань за свою проповідницьку діяльність, але залишився вірним Господу.

Прикмети 5 листопада

Народні прикмети 5 листопада / © pexels.com

Якщо йде сніг, зима може настати рано й бути холодною.

Якщо сильний вітер, найближчими днями очікували похолодання.

Якщо небо затягнуте хмарами, погода може залишатися сирою та похмурою.

Що не можна робити 5 листопада

Згідно з народними віруваннями, не слід було братися за важливі починання чи витрачати значні суми на покупки, адже придбані речі нібито могли швидко зіпсуватися. Не радили й укладати угоди або підписувати документи. Люди вірили, що цього дня домовленості можуть зірватися або втратити силу через втручання нечистої сили.

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Що можна робити 5 листопада

У народному календарі 5 листопада відоме як день Галактіона та Епістимії, або Галактіонів день. На цей період припадало завершення збирання редьки. Наші предки цінували цей коренеплід за поживність і вважали його символом міцного здоров’я та довголіття. З нього готували прості страви: подрібнювали редьку, змішували з цибулею, додавали сіль і заправляли олією. За повір’ями, така страва на столі 5 листопада обіцяла домочадцям добробут, достаток їжі та здоров’я протягом холодного сезону.

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