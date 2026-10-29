Яке свято 5 листопада 2026 року / © ТСН

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5 листопада 2026 року — четвер. 1715-й день війни в Україні.

Яке свято 5 листопада

5 листопада віряни святкують День пам’яті мучеників Галактіона і Епістими / © unsplash.com

5 листопада віряни святкують День пам’яті мучеників Галактіона і Епістими. За церковним переказом, Галактіон походив із заможної язичницької родини, але його мати прийняла християнство, а згодом і він сам охрестився. Пізніше Галактіон одружився з Епістимою та навернув її до християнської віри. Подружжя вирішило присвятити своє життя Богові. Коли почалися переслідування християн, Галактіона й Епістиму схопили за їхню віру. Вони відмовилися зректися Христа й прийняли мученицьку смерть.

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5 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день проєктного менеджера / © pexels.com

5 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день проєктного менеджера. Проєктні менеджери працюють у різних сферах: IT, будівництві, маркетингу, освіті, медицині, виробництві та бізнесі. Вони організовують робочі процеси, допомагають команді долати труднощі й стежать, щоб проєкти завершувалися вчасно та відповідали вимогам замовника. Міжнародний день проєктного менеджера започаткували 2004 року з ініціативи Френка Саладіса за підтримки Міжнародного інституту навчання (IIL). Відтоді свято щороку святкують у перший четвер листопада.

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5 листопада Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом в закладах освіти / © pexels.com

Також 5 листопада Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом в закладах освіти. Його започаткувала ЮНЕСКО 2019 року. У закладах освіти проводять тематичні уроки, виховні години, дискусії, тренінги та інформаційні кампанії. Учнів навчають розпізнавати булінг, звертатися по допомогу й підтримувати однокласників, які зазнають цькування.

5 листопада Міжнародний день менеджерів-волонтерів / © pexels.com

А ще 5 листопада Міжнародний день менеджерів-волонтерів. Свято започаткували 1999 року за ініціативи американської фахівчині з волонтерського менеджменту Нен Готорн (Nan Hawthorn). Спочатку його відзначали 5 грудня разом із Міжнародним днем волонтера, а з 2006 року для нього визначили окрему дату. Від 2008 року святкування відбувається 5 листопада.

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