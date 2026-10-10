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Рецепты домашних средств для повышения либидо
Когда желание куда-то пропадает, не всегда нужно сразу искать сложные решения. Некоторые продукты и растения традиционно используются в качестве природных стимуляторов либидо.
Либидо зависит не только от гормонов. На сексуальное влечение влияют уровень энергии, стресс, сон, физическая активность, питание и то, насколько человек чувствует себя расслабленным рядом с партнером, об этом сообщило издание Tua Saúde.
Именно поэтому иногда стоит начать с простых вещей, например, наладить режим сна, больше двигаться, сократить употребление алкоголя и включить в рацион продукты, которые поддерживают энергию и нормальное кровообращение. А некоторые домашние напитки могут стать приятным дополнением к такому подходу.
Банан, арбуз и бразильский орех
Этот вариант больше напоминает питательный смузи. Арбуз содержит цитруллин — вещество, способствующее расслаблению сосудов, а банан является источником углеводов и других питательных веществ. Бразильский орех обогащает напиток селеном.
Для приготовления напитка понадобятся:
банан
кусочек арбуза
бразильский орех — 1 шт.
вода — 0,5 стакана
Всё нужно взбить в блендере и сразу выпить.
Это скорее способ поддержать организм питательными веществами и энергией, чем быстродействующий «афродизиак». И именно такой подход к либидо зачастую является наиболее реалистичным, ведь сексуальное желание трудно отделить от общего самочувствия.
Чай из пажитника
Пажитник — растение, которое традиционно используется для поддержания гормонального баланса и сексуального влечения.
Для приготовления напитка потребуется:
порошок семян пажитника — 1 ч. л
перец — щепотка
горячая вода — 250 мл
Семена оставляют настаиваться примерно на 10 минут, а затем процеживают.
Пажитник обладает специфическим вкусом, поэтому такой напиток подойдет тем, кто любит необычные травяные средства.
Ананас с имбирем и куркумой
Сладкий ананас, острый имбирь и ароматная куркума — сочетание, которое легко представить не только как домашнее средство, но и как полезный летний напиток.
Требуется:
очищенный ананас — 2 ломтика
кокосовая вода — 1 стакан
свежий имбирь — около 2 см (или 1 ч. л молотого)
куркума — 1 ч. л.
Всё взбить в блендере примерно 2 мин.
Ананас снабжает организм углеводами и минералами, имбирь традиционно используют для поддержания кровообращения, а куркума содержит куркумин. В комплексе это может стать приятным способом разнообразить рацион, хотя ждать от напитка мгновенного эффекта не стоит.
Что ещё может вернуть желание
Иногда лучший «афродизиак» — это не экзотическое растение, а полноценный сон и возможность наконец-то вздохнуть свободно. Регулярная физическая активность, сбалансированное питание, меньше стресса и не менее восьми часов сна могут иметь гораздо большее значение для либидо, чем один конкретный продукт.
Помогает и психологический фактор, а именно, больше времени на отдых, новые впечатления в отношениях и отказ от чрезмерного употребления алкоголя, ведь желание редко возникает там, где тело постоянно находится в состоянии истощения.
В то же время стойкое снижение либидо не стоит автоматически списывать на усталость. Оно может быть связано с гормональными изменениями, стрессом, определенными заболеваниями или приемом лекарств. В такой ситуации стоит поговорить с врачом, чтобы выяснить причину.