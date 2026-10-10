Рецепты домашних средств для повышения либидо / © Credits

Реклама

Либидо зависит не только от гормонов. На сексуальное влечение влияют уровень энергии, стресс, сон, физическая активность, питание и то, насколько человек чувствует себя расслабленным рядом с партнером, об этом сообщило издание Tua Saúde.

Именно поэтому иногда стоит начать с простых вещей, например, наладить режим сна, больше двигаться, сократить употребление алкоголя и включить в рацион продукты, которые поддерживают энергию и нормальное кровообращение. А некоторые домашние напитки могут стать приятным дополнением к такому подходу.

Реклама

Банан, арбуз и бразильский орех

Этот вариант больше напоминает питательный смузи. Арбуз содержит цитруллин — вещество, способствующее расслаблению сосудов, а банан является источником углеводов и других питательных веществ. Бразильский орех обогащает напиток селеном.

Реклама

Для приготовления напитка понадобятся:

банан

кусочек арбуза

бразильский орех — 1 шт.

вода — 0,5 стакана

Всё нужно взбить в блендере и сразу выпить.

Это скорее способ поддержать организм питательными веществами и энергией, чем быстродействующий «афродизиак». И именно такой подход к либидо зачастую является наиболее реалистичным, ведь сексуальное желание трудно отделить от общего самочувствия.

Чай из пажитника

Пажитник — растение, которое традиционно используется для поддержания гормонального баланса и сексуального влечения.

Реклама

Для приготовления напитка потребуется:

порошок семян пажитника — 1 ч. л

перец — щепотка

горячая вода — 250 мл

Семена оставляют настаиваться примерно на 10 минут, а затем процеживают.

Пажитник обладает специфическим вкусом, поэтому такой напиток подойдет тем, кто любит необычные травяные средства.

Ананас с имбирем и куркумой

Сладкий ананас, острый имбирь и ароматная куркума — сочетание, которое легко представить не только как домашнее средство, но и как полезный летний напиток.

Реклама

Требуется:

очищенный ананас — 2 ломтика

кокосовая вода — 1 стакан

свежий имбирь — около 2 см (или 1 ч. л молотого)

куркума — 1 ч. л.

Всё взбить в блендере примерно 2 мин.

Ананас снабжает организм углеводами и минералами, имбирь традиционно используют для поддержания кровообращения, а куркума содержит куркумин. В комплексе это может стать приятным способом разнообразить рацион, хотя ждать от напитка мгновенного эффекта не стоит.

Что ещё может вернуть желание

Иногда лучший «афродизиак» — это не экзотическое растение, а полноценный сон и возможность наконец-то вздохнуть свободно. Регулярная физическая активность, сбалансированное питание, меньше стресса и не менее восьми часов сна могут иметь гораздо большее значение для либидо, чем один конкретный продукт.

Помогает и психологический фактор, а именно, больше времени на отдых, новые впечатления в отношениях и отказ от чрезмерного употребления алкоголя, ведь желание редко возникает там, где тело постоянно находится в состоянии истощения.

В то же время стойкое снижение либидо не стоит автоматически списывать на усталость. Оно может быть связано с гормональными изменениями, стрессом, определенными заболеваниями или приемом лекарств. В такой ситуации стоит поговорить с врачом, чтобы выяснить причину.

Новости партнеров

Новости партнеров