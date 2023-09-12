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ВСУ точным выстрелом уничтожили базу беспилотников оккупантов (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
2869
Время на прочтение
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ВСУ точным выстрелом уничтожили базу беспилотников оккупантов (видео)

Уничтоженная техника окупантов/фото иллюстративное / Фото: Сергей Гайдай

Технику оккупанты разместили в частном дворе.

Украинские военные филигранно нанесли удар по базе беспилотников во временно оккупированном поселке Луганское Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале "СтратКом".

Как стало известно, ВСУ утром 11 сентября успешно нанесли удар по базе БПЛА оккупантов во временно оккупированном поселке Луганске Донецкой области.

На кадрах из видео видно, как российские военные во дворе частного дома разместили военную технику. Однако скрыть от ВСУ им не удалось. Украинские защитники точным выстрелом попали в состав, после чего произошло возгорание.

ВСУ точным выстрелом уничтожили базу беспилотников оккупантов

ВСУ точным выстрелом уничтожили базу беспилотников оккупантов

Напомним, что РФ готовится к массированным атакам с началом отопительного сезона.

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Дата публикации
Просмотры
2869
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